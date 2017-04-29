Yüzünüzü ince gösterecek saç modelleri!

Yüz şeklinizi, saçınızda yapacağınız farklılıklarla değiştirebileceğinizi biliyor muydunuz? İşte o ipuçları...

Gecce Kadın - 29 Nisan 2017 16:44
Yüzünüzü ince gösterecek saç modelleri!
1.Saça gölge!

Mevcut saçınızın renk tonuna yakın daha açık bir balyaj, yüzünüzü daha aydınlık göstereceği gibi sizi daha enerjik bulacaklardır.Aynı zamanda saçınızda yapacağınız bu değişiklik ile yüzünüz daha ince bir görünüme kavuşacaktır.

2.Çene hizasındaki küt kesimlerden kaçının!

Bir ara çok popüler olan bu kesim türü, kadınların yüzlerinin daha bombeli gözükmesine neden olmaktadır.Çene hizasında biten saçlar mevcut kafa büyüklüğünü daha da yükseltmektedir.

3.Uzun ve katlı kesimin gücü!

Bu model dışarıda en çok rastladığımız kesimlerden biri.Neden mi? Çünkü uzun saçlar, yüzünüzü ince göstermeye yardım edecek en basit yöntemdir.Katlı kesim ile yüzünüzdeki elmacık kemiklerinin ortaya çıkmasını sağlamaktadır.

4.Saç ayrımınızı değiştirin!

Eğer yüzünüzü ince göstermek çalışıyorsanız; sakın saçlarınızı ortadan ayırmayın! Bu şekilde yüz şekliniz daha da yuvarlaklaşır.

5.Doğru saç ürünü kullanın!

Satılan saç ürünlerini seçerken kendi saçınızı tanımanız oldukça önemli.Her saç tipine uygun şampuan veya krem değil, kendi saç tipine uygun ürünü bulmalısınız.Aksi taktirde saçlarınız kabarabilir, dökülebilir veye her gün yıkasanız bile bakımsız bir görüntüye sahip olabilir.
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