'Yüzyüzeyken Konuşuruz' 5 Temmuz'da Harbiye Açıkhava'da!

Bu yıl 10. yılını kutlayan Yüzyüzeyken Konuşuruz Kaan Boşnak, grubun elektrik gitaristi Engin Sevik ile bir araya geldi. Üç yıllık sahne süreci boyunca, bu ikiliye çeşitli müzisyenler eşlik etti. Metropolün içinde sıkışmış, kayıp bir jenerasyon olma tehlikesinin eşiğinde büyümüş iki genç insanın anlattığı hikayeleri seslendiren şehirli bir lirik müzik grubu olarak 2013 Eylül'ünde Fono Müzik'ten yayınladıkları Evdekilere Selam albümü ile yayınlanmış eski şarkıları yeniden düzenleyerek dinleyicilerine sundular. 2014 yılında yayınladıkları ikinci albümleri "Otoban Sıcağı" ile yazdıkları yeni şarkıları, yenilikçi müzikal arayışlarla dinleyicilerine sundu ve sevdirdiler.Yüzyüzeyken Konuşuruz gitar ve vokalde Kaan Boşnak, elektrik gitarda Engin Sevik, klavyede Baran Ökmen, bas gitarda Can Tunaboylu ve davulda Can Kalyoncu'dan oluşan kadrosuyla, başlangıçta "indie-folk" olarak adlandırdıkları müzik tarzlarını, yaptıkları deneylerle sürekli evrimleştirerek, elektronik unsurlara ve dans beatlerine de yer verdikleri, maceracı bir doğrultuda yoluna devam ediyor.2017 yılında yayınlanan "Canavar ve Ne Fark Eder" single çalışmasının ardından Eylül ayında Sony Music Türkiye etiketiyle "Sandal" isimli teklileri yayınlandı. 2018'de "Akustik Travma" albümünü yayınladı. Son single'ı Ölsem Yeridir ile hala ilgiyi üzerinde tutan grup, bu kez New york'ta bulunan Red Bull Müzik Stüdyoları'nda kaydettiği Kazılı Kuyum'u Sony Music Türkiye etiketi ile dinleyiciyle buluşturdu.