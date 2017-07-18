YYÜ'de siber güvenlik yaz kampı

Teknoloji - 18 Temmuz 2017 16:54

YYÜ ve Bilgi Güvenliği Akademisi A.Ş.'nin organizesinde Van'ın Edremit Kaymakamlığı, Van TSO, Uluslarası Sosyal Medya Derneği, Genç MÜSİAD, Öncü DNS Firewal ve Best Van Turizm destekleriyle başlayan kampın ilk gününde YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, öğrencilerle bir araya gelerek tanıştı. Siber güvenliğin çok önemli olduğunu belirten Rektör Battal, kursun öğrencilerin hayatlarında çok önemli bir yer alacağını söyledi.SİBER GÜVENLİK KURUMSAL ALANDA ÇOK ÖNEMLİBBAUM Müdürü Doç.Dr. Eray Çelik, Türkiye'de siber güvenlik alanında çok büyük açığın olduğunu belirterek, dünyanın bütün kurgusunun siber güvenlik üzerinde yürüdüğünü söyledi. Çelik, "Gerek akademik dünyada, gerekse iş dünyasında bununla ilgili gerçekten çok ciddi bir açık var. Biz Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü olarak ilk günden beri bunu çok önemsiyoruz. Ülkemizde bilgi teknoloji okur-yazarlığının oldukça düşük bir düzeyde olduğunu biliyoruz. Bunun üzerine bir siber güvenliği inşa etmek oldukça zor. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bunun sonuçları da görüldü. Özellikle siber güvenliğin kamusal alanda ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Profesyonellerin yetişmesi ve bunların sahada istihdam edilmesi gerekiyor. Bu eğitimin sonunda sızma testi nedir? Nasıl yapılır? Nasıl bir ağın güvenliği sağlanır? Kişisel PC'nin güvenliği nasıl sağlanır? Online işlemlerde güvenlik nasıl sağlanır konusunda hem farkındalık düzeyi hem de bilgi düzeyi oldukça iyi bir konuma gelecek" dedi.ETİK HACKERLER YETİŞTİRECEĞİZBilgi Güvenliği Akademisi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Uçar ise, eğitimde etik hackerler yeştiştireceklerini belirterek, "Öğrenciler için heyecan yaratan ve bildiklerini pratiğe dönüştürdükleri bir siber savaş uyumluluk bölümü var. Burada farklı rollerde hackerlerin kullandığı araç ve yöntemleri, onların bakış açısını kazanarak sistemlere sızmayı daha sonra bunu savunmayı öğreniyorlar. Öğrencilerimiz hedeflediğimiz niteliğe ulaştıklarında bir şirketin, bir kurumun veya bir ülkenin siber güvenlik zaafiyetlerini keşfedebilir ve buna karşı önlemini geliştirebilir. Bu anlamda çözüm sunan kişiler olacaklardır" dedi.Kaynak: DHA