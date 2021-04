Zafer Algöz hastane çıkışı açıkladı! Hakan Altun'dan haber var!

Sunuculuğunu yaptığı 'Şarkılar Bizi Söyler' programının çekimleri öncesi rahatsızlanan Hakan Altun dün gecce hastaneye kaldırılmıştı. Altun’un beyin kanaması riski nedeniyle 5 gün yoğun bakımda tutulacağı söyleniyordu. Bugün Zafer Algöz, Tuncay Şanlı'yla birlikte şarkının tedavi gördüğü hastaneye gitti.Hastane çıkışı açıklamalarda bulunan oyuncu, Hakan Altun'un sağlık durumuyla ilgili de son bilgileri verdi. İşte Algöz'ün açıklamaları:"Şu an Hakan Altun'un durumu gayet iyi. 48 saat müşahede altında tutacaklardı ama yoğun bakımdan çıktı normal odaya aldılar. Bizim görüşmemiz yasak, her şey yolunda ve sağlıklı. Biliyorsunuz eskiden de beyinle ilgili bir operasyon geçirmişti. Bununla ilgili değil, sanıyorum aşırı yorgunluktan ya da çok çalışmaktan. Bildiğim kadarıyla beyne hafif bir kan pıhtısı atmış, o biraz rahatsız etmiş. Her şey kontrol altında hiç ameliyata gerek yok. İki gün daha hastanede kalacak, sanırım pazartesi günü taburcu olur."