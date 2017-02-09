Zafer Algöz kitap çıkardı önsözünü Cem Yılmaz yazdı!

Bugüne dek pek çok tiyatro oyununda, dizide ve sinema filminde rol alan usta oyuncu Zafer Algöz’ün, sahnede ve setlerde yaşadığı trajikomik anıları, Haşırt Dı Bilekbord adıyla ve İnkılâp Kitabevi etiketiyle raflardaki yerini aldı. Haşırt Dı Bilekbord’un önsözünü ise Cem Yılmaz yazdı.

Kültür-Sanat - 09 Şubat 2017 18:33
Zafer Algöz kitap çıkardı önsözünü Cem Yılmaz yazdı!
Kemal Sunal’la birlikte kamera karşısına geçtiği Saygılar Bizden dizisinde yaşadıkları, “vukuatlı” geçen Ağır Roman filminin çekimleri, A.R.O.G’un film ekibini gülme krizine sokan kamera arkası ve daha nicesi, Zafer Algöz’ün “muzip” üslubuyla aktarılıyor.

Öztürk Serengil, Kemal Sunal, Sadri Alışık, Cem Yılmaz gibi tüm Türkiye’yi güldüren isimlerle çalışan, dost sohbetlerinde bir araya gelen Algöz, onları hiç bilmediğimiz yönleri ile anlatıyor; Müşfik Kenter, Yıldız Kenter, Can Gürzap gibi usta tiyatrocularla yaşadıklarını okuyucu ile paylaşıyor.

Arka kapak yazısı:
“Zafer Abimin bu yazılarını okurken gerçekten çok güldüm. Mal güzel. Müthiş bir zamanlama ile yazılmış performanslar gibiler. Bazen bu performanslara canlı tanıklık da ettim, çok şanslıyım. (…) Hem esnek hem beton gibi sağlam öyküler. Peki, hiç düşündünüz mü nedir bunun sebebi? Ben düşündüm.

İyi şeyleri ancak iyi çocuklar yapar.
Zafer Abim de hiç yaşlanmayan o iyi çocuklardandır.”
Cem Yılmaz

Zafer Algöz; Kemal Sunal’dan Sadri Alışık’a, Öztürk Serengil’den Fatma Girik’e, Erkan Can’dan Cem Yılmaz’a pek çok sanatçıyla setlerde, sahnede ve dost meclislerinde yaşadıklarını anlatıyor. Haşırt Dı Bilekbord güldürüyor, hüzünlendiriyor ve sanat dünyasının önemli isimlerini daha yakından tanıma fırsatı sağlıyor…
Usta bir oyuncunun tanıklıklarıyla sese ve zamana soluk veren öyküler…

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Bağlantılar: Zafer Algöz

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