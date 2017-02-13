Zafer Algöz'den 'Recep İvedik' tepkisi

Magazin - 13 Şubat 2017 15:30

Star TV ekranlarında yayınlanan Duymayan Kalmasın programına konuk olan Zafer Algöz kendisine sorulan "Recep İvedik'te oynasan Cem Yılmaz sana bozulur muydu?" sorusuna "Recep İvedik'te oynasam, Cem bana bozulmaz. Bizim ayrı ayrı yaptığımız projelerde var. Ama teklif gelse ben Recep İvedik'te oynamam zaten. İsterse gişede 17 milyon yapsın, benim ilgimi çekmiyor" cevabını verdi. Sözlerini "Türkiye'de Recep İvedik gibi bir karakter olduğuna inanmıyorum" diyerek açıklayan Zafer Algöz, "Şahan kardeşim sözlerime alınmasın, benim sözlerim onun şahsına değil, Recep İvedik karakterine" açıklamasında bulundu.