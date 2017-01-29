Zafer Federer'in...
Avustralya Açık finalinde Rafael Nadal'ı 3-2 mağlup eden Roger Federer, şampiyonluğa ulaştı.Diğer Sporlar - 29 Ocak 2017 15:19
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