Zafer Federer'in...

Avustralya Açık finalinde Rafael Nadal'ı 3-2 mağlup eden Roger Federer, şampiyonluğa ulaştı.

Diğer Sporlar - 29 Ocak 2017 15:19
Zafer Federer'in...
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