'Zalim İstanbul'dan bir fragman daha!

Köşkte dengeler değişiyor! Cenk egemenliğini ilan ederken, Ceren Şeniz'in kabusu olmaya devam ediyor. Eli güçlenen Ceren, geçmişim tüm acısını Şeniz'den çıkarmak için yapmadığını bırakmıyor. Öte yandan köşkte baygın halde bulunan Agah Karaçay herkesi korkutuyor. Bu olay üzerine Cenk, annesiyle karşı karşıya geliyor ve onu reddettiğini söylüyor.Zalim İstanbul yeni bölümüyle 15 Haziran Pazartesi 20.15'te Kanal D'de!