Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin'in yeni aşkı ortaya çıktı!

Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin'den Serenay Sarıkaya itirafı!

Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin: "Çok acı çektim"

Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin'den dikkat çeken paylaşım

Kanal D'de ekrana gelen Zalim İstanbul'da canlandırdığı Ceren karakteriyle adından söz ettiren Bahar Şahin'in yeni aşkı ortaya çıktı. Güzel oyuncunun kalbini 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin altyapı ekibinden Cenan Adıgüzel'e kaptırdığı öğrenildi. TV 100'ün haberine göre yaklaşık bir aydır aşk yaşayan ikilinin ilişkilerini gözlerden uzak yaşadığı öğrenildi.Genç oyuncu Bahar Şahin geçtiğimiz yıllarda ünlü youtuber Reynmen'le aşk yaşamış, sonrasında ayrılmışlardı.