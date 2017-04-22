Zaman aşımına 4 dakika kala idam ettiler!

ABD'de 24 yıldır hapiste olan bir suçlunun idam cezası zaman aşımına 4 dakika kala uygulandı. Tartışma yaratan cezanın zehirli iğnelerin kullanma tarihinin geçmek üzere olduğu için uygulandığı iddia edildi.

Yaşam - 22 Nisan 2017 17:18
Zaman aşımına 4 dakika kala idam ettiler!
ABD'nin Arkansas Eyaleti'nde 1993 yılında bir kadını demirle döverek öldürmekten ceza alan 51 yaşındaki Ledel Lee idam edildi. Lee'nin cezasının zaman aşımına uğramasına 4 dakika kala infaz edildiği ortaya çıktı.

İnfazlarda kullanılan zehirli iğnelerin son kullanma tarihinin bitmek üzere olduğu bunun için idamların yapıldığı öne sürülüyor.
Ülkede büyük tartışmaya yol açan infaz kararlarının ardından çok sayıda protesto gösterisi düzenlendi. Göstericiler idam cezasının tamamen kaldırılması çağrısı yaptı.

Ülkede büyük tartışmaya yol açan infaz kararlarının ardından çok sayıda protesto gösterisi düzenlendi. Göstericiler idam cezasının tamamen kaldırılması çağrısı yaptı.

KAYNAK: hurriyet.com.tr
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Bağlantılar: Amerika, Ledel Lee

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