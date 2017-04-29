Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra, önceki akşam sevgilisi Yasin Akkanat ile Etiler'de bir mekanda baş başa yemek yedi. Çıkışta kameraları gören sevgililer panikledi. Hızla araçlarına binen Çilingiroğlu ile erkek arkadaşı soruları yanıtsız bıraktı.
Geçtiğimiz yıl Londra’daki University of Westminster’e kabul edilen Zehra, burada İş Yönetimi ve Pazarlama eğitimi almaya başlamış ancak bu yıl ailesine okulu bırakıp geri dönmek istediğini söylemişti.
Çilingiroğlu’nun eğitimine İstanbul’da devam etmek istemesinin nedeninin erkek arkadaşı olduğu öne sürülüyor.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Zehra Çilingiroğlu aşkı seçti
Önceki akşam sevgilisi Yasin Akkanat ile bir mekan çıkışı görüntülenen Zehra Çilingiroğlu, bir an panikledi. Londra’da okumaktan erkek arkadaşı yüzünden vazgeçtiği konuşulan Çilingiroğlu soruları yanıtsız bıraktı.Magazin - 29 Nisan 2017 09:30
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