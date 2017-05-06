Magazin - 06 Mayıs 2017 12:45

Geçen sene eğitimi için Londra'ya giden fakat oradaki okulunu bırakıp Türkiye'ye döndüğü konuşulan Zehra Çilingiroğlu, suskunluğunu bozdu.Zehra Çilingiroğlu kendisine sorulan sorular üzerine okulu erkek arkadaşı yüzünden bıraktığı iddiasıyla ilgili "Onunla alakası yok" açıklamasında bulundu.