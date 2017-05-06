Geçen sene eğitimi için Londra'ya giden fakat oradaki okulunu bırakıp Türkiye'ye döndüğü konuşulan Zehra Çilingiroğlu, suskunluğunu bozdu.
Zehra Çilingiroğlu kendisine sorulan sorular üzerine okulu erkek arkadaşı yüzünden bıraktığı iddiasıyla ilgili "Onunla alakası yok" açıklamasında bulundu.
Zehra Çilingiroğlu suskunluğunu bozdu!
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu'ndan iddialara yanıt geldi.Magazin - 06 Mayıs 2017 12:45
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