Zehra Çilingiroğlu tarzını değiştirdi

Magazin - 12 Ocak 2017 03:00

Zehra Çilingiroğlu: Ülkeme geri döneceğim

Kaya Çilingiroğlu, eski eşi Hülya Avşar ile evliliğinden olan kızı Zehra Çilingiroğlu'nun yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı.Zehra Çilingiroğlu 2017 modası olan Bob saç kesimi ile büyük beğeni topladı.