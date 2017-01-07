Zehra Çilingiroğlu: Ülkeme geri döneceğim

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz gün Etiler’de arkadaşlarıyla yemekteydi.

Magazin - 08 Ocak 2017 02:00
Zehra Çilingiroğlu: Ülkeme geri döneceğim
Mekan çıkışı gazetecilerle karşılaşan Zehra Çilingiroğlu, ayaküstü kısa bir röportaj verdi. Çilingiroğlu, terör olayları nedeniyle üzgün olduğunu söyledi. Üniversite öğrenimini Londra gören genç kız, okul bittikten sonra "Ülkemde yaşayacağım" dedi. Tatilinin bitmesine az kaldığını söyleyen Zehra, bir hafta sonra okul tatilinin bitmesiyle İngiltere’ye dönüş yapacak.

Zehra'nın eğlencesi çabuk bitti!

Zehra'nın eğlencesi çabuk bitti!
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