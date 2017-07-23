Zehra Çilingiroğlu'nun iştahı açıldı!

Önceki sabah Bodrum'da bir mantıcıda görüntülenen Zehra Çilingiroğlu, kahvaltıda 1.5 porsiyon mantı yedi.

Magazin - 23 Temmuz 2017 15:30
Zehra Çilingiroğlu'nun iştahı açıldı!
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu önceki sabah Bodrum Mantı'da görüntülendi.


Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu'ndan olan kızı Zehra Çilingiroğlu Bodrum'da. Önceki sabah arkadaşıyla buluşup Bodrum'da bir mantıcıda kahvaltıya gitti. Son zamanlarda kilo alan Zehra Çilingiroğlu kahvaltıda domates, peynir, zeytin yerine mantı yedi.

Hem de 1.5 porsiyonu afiyetle mideye indirdi.

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Kaynak: posta.com.tr
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