Zehra’dan şifa niyetine: Olmaz Gülüm

“Cennetten Çiçek” şarkısıyla önemli bir rekora imza atan Z kuşağının sevilen ismi Zehra, dinleyicilerinin heyecanla beklediği yeni single’ını yayınladı. Söz ve müziği ‘Arez’ lakabıyla da tanınan Argun Aktaş’a ait olan, düzenlemesine Hatem Tutkus ve oğlu Elber Tutkus’un imza attığı “Olmaz Gülüm”, 10 Eylül Cuma günü klibiyle birlikte dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sunuldu.Latin ve afro-beat ritimleriyle hazırlanan, son bölümünde darbuka ve zurnaya da yer verilen “Olmaz Gülüm”ün en önemli özelliği; içerdiği özel ses frekansı. Şarkıda kullanılan kuş sesleri, Amazon yağmur ormanlarında özel bir ekipmanla ses mühendisleri tarafından kaydedildi. Kuşları ürkütmeden yapılan kayıttaki ses, barındırdığı teta frekansı nedeniyle rahatlatıcı ve depresyon giderici etkiye sahip.Yapımcılığını Erol Köse’nin üstlendiği “Olmaz Gülüm”ün klibi de hayli iddialı. Yönetmen koltuğunda Alişan Günay Yıldırım’ın oturduğu klibin çekimleri, ceviz kralı ünlü bir işadamının Tarabya’daki malikanesinde yapıldı. Çekimlerde işadamının klasik vintage araba koleksiyonunda yer alan milyon dolarlık araçlar kullanıldı.Zehra, “Olmaz Gülüm”ün klibinde de bir sürprize imza attı. Çekimlerden önce 4 ay boyunca Latin dansı dersleri alan genç şarkıcı, sette tüm hünerlerini sergiledi. Dünya Salsa Şampiyonu Melisa Sahra Katılmış ve ekibi de danslarıyla Zehra’ya eşlik etti. Önceki kliplerinde sergilediği ‘sakin’ imajını yıkarak iddialı bir dönüşüm geçiren Zehra, ezber bozacak şarkısıyla hem göze hem kulağa hitap edecek, tabii bir de şifa verecek!