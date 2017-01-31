'Zeki Müren Hattı'

!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nin programı açıklandı ve açılışa damgasını vuracak 'film' belli oldu...

Kültür-Sanat - 31 Ocak 2017 11:11

Her sene başarıyla düzenlenen festival bu sene 16 Şubat’ta başlayacak. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin yeni kategorisi '!f Yarın' kapsamında, Alt Sanat Mekanı’nda ‘Sanal Gerçeklik ve İnteraktif Hikâyeler’ adlı bir sergi düzenleniyor.



17-26 Şubat tarihlerinde ücretsiz bir şekilde gezilebilecek sergi, 13 sanatçının son dönemde ilgi çeken dijital çalışmalarından oluşuyor. Sergide bulunan çalışmalar arasında Beyza Boyacıoğlu’nun, Zeki Müren’in hayranlarından gelen mesajları biriktiren telefon hattının hikayesini konu alan ‘Zeki Müren Hattı’ belgeseli de yer alacak.



Belgesel, hala aktif olan Zeki Müren hattına bırakılmış mesajlardan oluşuyor. Zeki Müren Hattı’na 0212 9880208 numarasından ulaşabilir, mesaj bırakabilirsiniz.



Bu ilginç deneyime katılmak, sizin de bir katkınız olsun istiyorsanız geç kalmayın...

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