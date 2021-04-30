Zeliha Sunal’dan Şehrazat şarkısı 'Kıl Payı'

Pandemi döneminde gerek sosyal sorumluluk projeleri gerekse müzikal çalışmalarına aralıksız devam eden aynı zamanda POPSAV Yönetim Kurulu üyesi olan Zeliha Sunal yeni single ile müzik kariyerine devam ediyor.Şehrazat şarkısı olan ‘Kıl Payı’nın düzenlemesi Murat Yeter’e ait. Hareketli şarkı da kıl payı kaçırılan aşkları ve hayatları anlatıyor.Klip yönetmenliğini İlker Yıldız’ın, fotoğrafları Ali Eşitmez’in yaptığı çekmiş, bu arada sanatçı pandemi nedeniyle çekimlerde makyajını kendisi yapmış. Bu arada şarkının vokalleri de oldukça güçlü bu aralar dijital platformda epey alkış alan ‘ Eller Yansın ‘ şarkısıyla epey sükse yapan başarılı vokal Fatih Ertür ve Belma Şahin’de yorumları ile şarkıya değer katmışlar.30 Nisan tarihinde DMC'den yayınlanan single ve klip NetD kanalı ve tüm müzikal platformlarda yer alıyor.