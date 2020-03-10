'Zemheri' final mi yapıyor?

Reyting kurbanı olan diziler birer birer final kararını açıklarken, Show TV de, Zemheri dizisinin sonlandırıcağını açıkladı.Show TV’nin bir süredir düşük reytinglerine rağmen destek verdiği Zemheri dizisi ile 13 bölümlük anlaşması bulunuyordu. Fakat başrollerinde Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk ve Hazal Filiz Küçükköse’nin yer aldığı Zemheri'nin düşük reytingleri nedeniyle dizinin 10. bölümde bitirilmesine karar verildi.