Zen-G ve Asil ikilisinden "Gir Kanıma"

Zen-G; uzun süredir müzik listelerinin üst sıralarında yer alan çalışması “ALEV ALEV”in ardından, albüme dair ipuçlarını vermeye devam ediyor. Tahribad-ı İsyan grubundan yol arkadaşı Asil ile birlikte seslenirdikleri “GİRME KANIMA” Zen-G’nin Eylül ayında yayınlanması planlanan yeni albümünde de yer alacak. Sözleri Zen-G ve Asil’e, müziği ve düzenlemesi ise Denizkan Boz’a ait olan çalışmanın kayıtları Studio Circus’ta Özgür Öztürk yönetiminde tamamlandı.Video klibiyle de beğeni toplayacak olan çalışmanın yönetmen koltuğunda Said Ateş oturuyor. Plato Platonik’te çekimleri 20 saatte tamamlanan video klipte Zen-G ve Asil, birçok farklı karakteri canlandırdıkları renkli görüntüleri ekranlara taşıyacak.Zen-G & Asil - GİRME KANIMA 9 Temmuz Perşembe günü tüm dijital platformlarda ve YouTube'da yayında!