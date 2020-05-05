Zen-G ve Ati242'den “Alev Alev” bir şarkı!

Geçtiğimiz ay, dünya çapında zor geçen 2020 yılına ithafen yaptığı “2020” şarkısıyla çok kısa bir sürede geniş bir kitleye seslenen Zen-G, bir yandan üretmeye devam ederken bir yandan da ilk albümüyle ilgili ipuçlarını dinleyicilerle buluşturuyor.Zen-G, rap müziğin sevilen isimlerinden Ati242 ile birlikte yaptıkları “Alev Alev”i tüm dijital platformlar aracılığıyla müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözleri Zen-G ve Ati242’ye ait olan “Alev Alev”in müziği El Yaso imzasını taşıyor. Heyecan verici şarkının düzenlemesinde de El Yaso ve Zen-G’nin ortak imzaları bulunuyor.Uzun süren titiz bir çalışma sonucunda hazırlanan animasyon video klibiyle de dikkatleri çekecek olan şarkının videosu 2D/Cel Animasyon ekibiyle birlikte yapılırken, klibin yönetmenliğini de Berkay Türk üstlendi.