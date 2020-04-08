Zen-G'den 2020 ithafen!

Zen-G ve Can VS’nin yeni teklisi “2020”; ileride, yaşadığımız bu zor günlere dönüp baktığımızda olanları hatırlamamızı sağlayacak nitelikte bir şarkı. Sözleri Zen-G’ye müziği ve düzenlemesi ise Can VS’ye ait olan “2020”, gündeme dair çarpıcı sözleri ve güçlü altyapısıyla yayınlandığı ilk gün YouTube’da en çok izlenen video klipler arasına girdi. Yazım ve yapım aşaması bir gecede, çekimleri ise çok ciddi önlemler alınarak, çok kısıtlı bir ekiple ve tek günde gerçekleşen şarkının Utku Kundakçı yönetmenliğinde çekilen klibi daha önce kalabalık görmeye alıştığımız caddelerde ve toplu taşıma araçlarında geçiyor.Zen-G’nin “Yalnızlaşmaya giderek alıştığımız bu günlerde birlikte olmanın değerini net bir şekilde anlıyoruz. Şu andan itibaren hiçbir ayrım, hiçbir önyargı gözetmeksizin insanlara sarılmamız, bu illeti birlikte atlatmamız dileğiyle.” Cümleleriyle müzikseverlerin beğenisine sunduğu “2020” tüm dijital platformlarda sizlerle.