'Zengo' İzmir'i kahkahaya boğdu!

İstanbul’daki seyircili gösterimlerin ardından pazar günü İzmir’de hayranları ile bir araya gelen Yasemin Sakallıoğlu, oyuncu arkadaşları Dilşah Demir, Ece İrtem ve Semih Varol ile birlikte katıldığı Hilltown AVM ve Optimum AVM gösterimlerinde seyircinin büyük ilgisiyle karşılaştı.Organizasyonlarda önce alışveriş merkezinde kurulan sahnede kendisini bekleyen hayranlarının karşısına çıkan Yasemin Sakallıoğlu, alışveriş merkezlerini dolduran İzmir seyircisine teşekkür etti.Oyuncular filmin gösterildiği salonlarda ‘Zengo’ seyircisiyle bir araya gelerek bol bol fotoğraf çektirdi ve filmi birlikte izleyerek kahkahaya ortak oldu.