Instagram hesabında yayınladığı eğlenceli videoları ile milyonların gönlünde taht kuran Yasemin Sakallıoğlu, kentsel dönüşüm sayesinde kısa sürede servet edinmiş ve moda tasarımcısı olmak isteyen Zengo karakteriyle vizyona girdiği dönemde büyük ilgi görmüştü.
Yasemin Sakallıoğlu'nun ilk sinema deneyimi olan ‘Zengo’da Dilşah Demir, Ece İrtem, Semih Varol ve Ünal Kantarcı gibi oyuncular rol alıyor.
"Zengo" sinema salonlarına döndü!
Çamaşırhane Film yapımı, yönetmenliğini Şahan Gökbakar ve Müge Manuş’un, senaryosunu ve başrolünü ise Yasemin Sakallıoğlu’nun üstlendiği ‘Zengo’, sinemaların yeniden açılmasıyla vizyon yolculuğuna kaldığı yerden devam ediyor.
17.07.2020 14:03 Kültür-Sanat