Zer filmi için sinema salonu açıldı!

Zer, Dersim'de gösterime girdi. Dersim'in kapalı olan tek sinema salonu Sinema 62, film için tekrar açıldı.

Sinema - 16 Mayıs 2017 23:58

Kazım Öz’ün son filmi ‘Zer’ filmin çekimlerinin önemli bir kısmının geçtiği Dersim’de vizyona girdi. Geçen sene kapanmış olan Dersim’deki tek sinema salonu Sinema 62, Zer’in gösterimi için filmin oyuncularından Ali Daimi Boz tarafından yeniden açıldı.



Bahoz (Fırtına), Demsala Dawî: Şewaxan (Son Mevsim: Şavaklar), He Bu Tune Bu (Bir Varmış Bir Yokmuş) ve Cinara Sipî (Beyaz Çınar) gibi bol ödüllü kurmaca ve belgesel filmleriyle tanınan Kazım Öz’ün son filmi ‘Zer’ prömiyerini 36’ncı İstanbul Film Festivali’nde yaptı. Festival sonrasında 21 Nisan’da vizyona giren filmde Dersim, coğrafyası ve kültürü ile önemli bir rol oynuyor.



675 sayılı KHK ile işinden çıkarılmış olan ve filmde de rol alan Ali Daimi Boz, Dersim’in geçen sene kapanmış olan tek sinema salonu Sinema 62’yi yeniden açarak işletmesini üstlendi. Bu girişimiyle “Zer”in bir anlamda eve dönüşünü sağlayan Boz, Dersimlileri yeniden sinema ile buluşturarak filmin taşıdığı umudun da temsilcisi oluyor. Zer kendi topraklarında Dersim’de Sinema 62’de izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

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