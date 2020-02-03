Zerrin Özer sosyal medyanın diline düştü!

Zerrin Özer sadece 36 saat süren evliliğiyle ilgili konuştu!

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabında photoshopu abarttığı bir fotoğraf paylaştı. Ünlü şarkıcının bu fotoğrafına hayranları tepki gösterdi.Özer, gelen tepkilerin ardından yeni bir fotoğraf paylaşarak, "Dikkat, dikkat! Bundan önceki resmen bayılmışsınız... Yani benim canlarım şaşırmış, nefret etmişsiniz. Ben de anlamadım, bu nasıl bir resim? 'Zerrin nerede?' dedim. Öleyim size, haklısınız tabi. Tabii ki ben ne anlarım photoshoptan? Bana kızmışsınız. O ışık ne? Uzaydan gelmişim gibi... Vah, vah özür dilerim. Ne bileyim ışık ve çizgiler kapansın diye... Ben işte anca böyle yaparım. Oysa ne güzel güzelleştiriciler varmış. Kaldırmıyorum, bana kızmalarınızı göreyim de unutmayayım. Sizi çok seviyorum." açıklamasını yaptı.