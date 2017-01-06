“1 şarkı 2 Zerrin” adını verdiği single projesinde sözü ve müziğinde Doğu Kılıç imzası bulunan “Duygularım” şarkısının hem arabesk hemde Rock versionu yorumlayan Zerrin Özer aranjör olarak Rock Versionda sahnede beraber çalıştığı ekip arkadaşları ile, arabesk versiyonunda Selim Çaldıran ile çalıştı.
Ajlan Records etikeyiyle prodüktörlüğünü meslek hayatına Zerrin Özer ile başlayan ünlü iletişimci Özgür Aras’ın yaptığı fotoğraflarını Yaşar Saraçoğlu ‘nun çektiği Zerrin Özer “1 şarkı 2 Zerrin” single projesi için “Bu şarkıyı yapmama sebep hem çok sevmen, hem yüreğimde çok acı hissetmem. Zira yaşarken Azer Bülbül ‘ü tanımamanın pişmanlığını yaşadım. Şarkılar nasıl bu kadar hissedilerek yorumlanır? Ve onu dinlerken bir seveninin yorumu beni çok etkiledi. 5 yıldızlı sanatçı 3 yıldızlı otelde vefa etti. O kadar derindi ki yazdığı... Bu yorumu duyurmam gerekti. Zira böylesine doğru, kısa ve net anlatımdı. İnşallah öteki alemde bizleri duyar ve dinler ümidim” diye duygularını dile getirdi.
Zerrin Özer'den muhteşem dönüş
Bugüne kadar söylediği şarkılarla herkesin hayatına dokunup, iz bırakan Türk Pop Müziğinin en güçlü kadın seslerinden Zerrin Özer sevenlerine yeni şarkısı “Duygularım” ile sesleniyor...Müzik - 06 Ocak 2017 18:28
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