Zerrin Tekindor alışverişte

Kara Sevda dizisinde Leyla karakterini canlandıran usta oyuncu Zerrin Tekindor Akmerkez’de görüntülendi.

Alışveriş - 09 Ocak 2017 15:29
Zerrin Tekindor alışverişte
Dizi setinden çıkmış ve yorgun görünen Zerrin Hanım eczaneye uğradı. Kendisine sorduğumuz, ‘Nasılsınız’ sorusuna, “Son dönemlerde yaşanan terör olaylarından ve hayatını kaybeden insanların üzüntüsünden ne kadar iyi olabilirsek, o kadar iyiyim” diyerek cevap veren Tekindor, alışverişine kaldığı yerden devam etti.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Zerrin Tekindor

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

ALIŞVERİŞ HABERLERİ

  • Yasemin Özilhan alışverişte!
  • İdil Fırat alışverişte!
  • Sinem Yıldırım alışverişte
  • Osman Çarmıklı Akmerkez'de
  • Hatipoğlu Ailesi'nin keyfi!
  • Yorgunluğu alışverişle attı
  • Melisa Aslı sevgilisiyle el ele!
  • Ece Erken oğluyla alışverişte
  • Begüm Kütük'ün alışveriş turu
  • Yonca Evcimik alışveriş turunda!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • O Ses Türkiye'de Hülya Avşar sürprizi!
  • Gülben ile Mustafa aynı eve mi taşındı?
  • Kıvanç Tatlıtuğ üzüntüsünü paylaştı!
  • "Ah Ulan Sevda" klibinden yeni tanıtım
  • O Hayat Benim'de şok ayrılık!
  • Rüzgar Çetin ortaya çıktı! İşte panik anları...
  • Derya Şensoy'dan o iddialara yanıt!
  • Gülben Ergen'in fotoğrafına Erhan Çelik'ten yanıt!
O Ses Türkiye'de Hülya Avşar sürprizi!

EN POPÜLER HABERLER

  • Yasmin Erbil'den olay paylaşım!
  • Kıvanç Tatlıtuğ'u kar durduramadı
  • "Kenan'a niyet İbrahim'e kısmet"
  • Derya Şensoy'dan o iddialara yanıt!
  • Müge Anlı yine zirve yaptı!
  • Gülben Ergen'in fotoğrafına Erhan Çelik'ten yanıt!
  • "İçerde"de Mert'in büyük çıkmazı!
  • 74. Altın Küre Ödülleri'nde kırmızı halı şıkları..
Yasmin Erbil'den olay paylaşım!