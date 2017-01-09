Dizi setinden çıkmış ve yorgun görünen Zerrin Hanım eczaneye uğradı. Kendisine sorduğumuz, ‘Nasılsınız’ sorusuna, “Son dönemlerde yaşanan terör olaylarından ve hayatını kaybeden insanların üzüntüsünden ne kadar iyi olabilirsek, o kadar iyiyim” diyerek cevap veren Tekindor, alışverişine kaldığı yerden devam etti.
Zerrin Tekindor alışverişte
Kara Sevda dizisinde Leyla karakterini canlandıran usta oyuncu Zerrin Tekindor Akmerkez’de görüntülendi.Alışveriş - 09 Ocak 2017 15:29
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