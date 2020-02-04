Zeynep Bastık düğün tarihini açıkladı!

ABD turnesinden dönen şarkıcı Zeynep Bastık, sevgilisi Tolga Akış ile ne zaman evleneceğini ve düğüne dair detayları duyurdu.

04.02.2020 16:30 Magazin

Zeynep Bastık düğün tarihini açıkladı! Sevgilisi Tolga Akış ile birlikte hem iş hem de tatil yaptığını söyleyen Zeynep Bastık, sürpriz bir şekilde düğün tarihini açıkladı.

Haziran sonu evleneceklerini belirten 26 yaşındaki şarkıcı, düğüne dair detayları da anlattı: Çiftlikte olacak, sade ve güzel. Ailelerimiz ve arkadaşlarımızla, önce yemek sonra parti tadında geçecek. (Kaynak: milliyet.com.tr)
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