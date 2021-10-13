Zeynep Bastık ve Edis'in dans videosu çok konuşuldu! Tolga Akış'tan açıklama geldi

Ünlü şarkıcılar Zeynep Bastık ve Edis, geçtiğimiz günlerde katıldıkları bir partide dans etti. Bazı sosyal medya kullanıcıları, ikilinin dans görüntüsü hakkında, "Zeynep'in eşi bu duruma ne diyecek?" yorumunu yaptı.Kendisiyle ilgili yorumları Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşan Zeynep Bastık'ın eşi Tolga Akış, hakkında yapılan eleştirilerle dalga geçti.Bir fotoğrafını yayınlayan Tolga Akış, "Küfürlerinizin bir kısmını gördüm. Komik şeyler de vardı. Giderek büyüyen kocaman bir aileyiz" ifadelerini kullandı."Kendimi şu an Zeynep Bastık'ın kocası gibi hissediyorum" yorumu üzerine "Bir rahatlama, bir genişlik gelmiş" mesajını yazan Akış, kendilerinden açıklama istenmesine ise "Ne diyelim istiyorsun?" karşılık verdi."Edis ve Zeynep Bastık gibi dans edemeyeceksek niye arkadaşız?" mesajına Tolga Akış'tan, "İşte sorulması gereken sorular bunlar" cevabı geldi."Zeynep Bastık'ın kocası şu an ne yapıyor?" diyen kullanıcıya "Oturuyorum" diyen reklamcı, "Bırakın da o düşünsün" mesajını ise "Zaten" şeklinde yanıtladı.Konuyla ilgili bir açıklama daha yapan Tolga Akış, "Güldük eğlendik de baya toksik bu memleket. Allah kolaylık versin hepimize" sözleriyle, dans videosunu eleştirenlere tepki gösterdi.