Zeynep Bastık yeni şarkısıyla yazı erken getirdi!

‘Uslanmıyor Bu’ şarkısıyla hala listelerde üst sıralarda yer alan Zeynep Bastık bu sefer de ‘Her Mevsim Yazım’ şarkısıyla dinleyicilerine yaz havasını yaşatıyor.

16.05.2020 17:06 Kültür-Sanat

Zeynep Bastık yeni şarkısıyla yazı erken getirdi! Sözü ve müziği sevilen sanatçı Oğuzhan Koç imzası taşıyan şarkısının aranjesi ise Çağrı Telkıvıran’a ait. Zeynep Bastık “Her Mevsim Yazım” Hypers Music etiketiyle 14 Mayıs Perşembe itibariyle tüm dijital platformlardaki yerini aldı.

ZEYNEP BASTIK – HER MEVSİM YAZIM

Gözümde bir yerdesin ordan çok zor inişin

Adını koyalım mı artık bu gidişin

Söyler misin nerdesin ordan yok mu dönüşün

Sonu yok mu söyle ne olur bunca kavga dövüşün

Bir başka oldum senle bir başka ben

Kim derdi aşkla vurulur hercai beden

Dünyada var mıdır hiç yanmadan sönen, yanmadan sönen

Bundan sonra durmaz, hiç uymaz

Bana gözlerin lazım

Bundan napsam kışa bakmaz

Ben her mevsim yazım

Senden sonra kaçmaz tadım asla

Bir tek sana nazım

Bir tek sana nazım
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