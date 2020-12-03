Zeynep Bastık'ın en büyük hayali ne?

Ünlü pop şarkıcısı Zeynep Bastık, Instagram'dan takipçilerinin sorularını yanıtladı. Güzel şarkıcıya bir takipçisi "En büyük hayaliniz ne?" diye sordu. Bastık, nişanlısı Tolga Akış'la fotoğrafını paylaşarak en büyük hayalini şöyle anlattı:"En başta sağlıklı ve huzurlu olmak istiyorum. Hayatlarınızın içinde uzun yıllar şarkı söyleyerek, var olmak istiyorum. Yaşamım boyunca gücümü iyiye ve iyiden yana kullanabilmek, bir gün ölüp gittiğimde arkamda kalıcı şeyler bırakabilmek ve sevgiyle hatırlanmak istiyorum. Ve bu fotoğrafa en az iki kişi daha eklensin istiyorum. Başka da bir hayalim yok."