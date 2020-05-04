Zeynep Çamcı: “Açılmış paket en hızlı şekilde nasıl kapatılır?”

Oyuncu Zeynep Çamcı da bir çok ünlü isim gibi koronavirüs salgını nedeniyle günlerini evinde geçiriyor. Karantinada daha çok sosyal medya kullanmaya başlayan oyuncu, çektiği eğlenceli videolarla takipçilerinin dikkatini çekiyor. Çamcı son olarak “Açılmış paket en hızlı şekilde nasıl kapatılır?” notuyla bir video paylaştı.İşte o video: