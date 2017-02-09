Uzun zamandır görünmeyen Zeynep Hanım her zaman olduğu gibi mütevaziliği ve zarifliği ile dikkat çekiyordu. Çok katlı konsept mağazayı ilk kez gezerken objektifimize yansıyan Zeynep Hanım, haki yeşil kazağı, pantolonu boynuna doladığı şalının yanı sıra siyah renkteki postalı ve çantasıyla tam bir renk uyumu içindeydi. Yakın bir arkadaşıyla alışveriş merkezindeki diğer giyim mağazalarını da gezen Zeynep Hanım alışveriş sonrası arkadaşıyla yorgunluk kahvesi içerek keyifli geçen bir günü noktaladı.
Zeynep Demirel alışverişte
Fenerbahçe futbol takımının yıldız kalecisi Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel’e Akmerkez’de rastladık.Alışveriş - 10 Şubat 2017 00:40
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Bağlantılar: Zeynep Demirel, Akmerkez
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