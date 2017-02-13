Zeynep Demirel'den hamilelik müjdesi

Fenerbahçe'nin kaptanı ve kalecisi Volkan Demirel ve Zeynep Demirel çiftinden mutlu haber geldi.

Magazin - 13 Şubat 2017 13:35
Zeynep Demirel'den hamilelik müjdesi
7 Yıl önce evlenen ve Yade adında bir kızları olan Volkan Demirel ve Zeynep Demirel bir kez daha bebek bekliyor.

Belçika Güzeli olan Zeynep Demirel, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada "Bizim için sürpriz oldu. Beklemediğimiz bir anda haberi aldık. Şu anda 3 aylık hamileyim" dedi.



YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • İlk bölümünü birlikte izlediler!
  • Sarp ve Mert'in hayatı tehlikede!
  • Açtı ağzını yumdu gözünü!
  • 10 milyon TL'lik panik!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • 40 kiloluk kıyafetle sahne aldı!
  • Ceyda ile Buğra gizlice evlendi mi?
  • Demet Akalın: Aferin Aleyna’ya!
  • Gizlice evlendiler mi?
  • Paylaşımlardan ücret mi alıyor?

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Poyraz Karayel veda ediyor!
  • Burak Özçivit ve Fahriye Evcen: İçimizden geldi paylaştık
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Hazal Kaya: Ekranı özledim!
  • Hatice Şendil'in doğum hazırlığı!
  • Burçin Terzioğlu aşkını anlattı
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Bensu Soral'ın ikiziyle sporu
Poyraz Karayel veda ediyor!

EN POPÜLER HABERLER

  • Zeynep Demirel'den hamilelik müjdesi
  • "İçerde"de Sarp ve Mert'in hayatı tehlikede!
  • 59. Grammy Ödülleri kırmızı halısı
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Yasmin Erbil sosyal medyadan para mı kazanıyor?
  • Burçin Terzioğlu aşkını anlattı
  • Bensu Soral'ın ikiziyle sporu
  • Instagram'da ünlüler - 12.02.2017
Zeynep Demirel'den hamilelik müjdesi