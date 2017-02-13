Zeynep Demirel'den hamilelik müjdesi

Magazin - 13 Şubat 2017 13:35

7 Yıl önce evlenen ve Yade adında bir kızları olan Volkan Demirel ve Zeynep Demirel bir kez daha bebek bekliyor.Belçika Güzeli olan Zeynep Demirel, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada "Bizim için sürpriz oldu. Beklemediğimiz bir anda haberi aldık. Şu anda 3 aylık hamileyim" dedi.