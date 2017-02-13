Belçika Güzeli olan Zeynep Demirel, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada "Bizim için sürpriz oldu. Beklemediğimiz bir anda haberi aldık. Şu anda 3 aylık hamileyim" dedi.
Zeynep Demirel'den hamilelik müjdesi
Fenerbahçe'nin kaptanı ve kalecisi Volkan Demirel ve Zeynep Demirel çiftinden mutlu haber geldi.Magazin - 13 Şubat 2017 13:35
7 Yıl önce evlenen ve Yade adında bir kızları olan Volkan Demirel ve Zeynep Demirel bir kez daha bebek bekliyor.
Belçika Güzeli olan Zeynep Demirel, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada "Bizim için sürpriz oldu. Beklemediğimiz bir anda haberi aldık. Şu anda 3 aylık hamileyim" dedi.
Belçika Güzeli olan Zeynep Demirel, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada "Bizim için sürpriz oldu. Beklemediğimiz bir anda haberi aldık. Şu anda 3 aylık hamileyim" dedi.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Volkan Demirel, Zeynep Demirel, hamile
MAGAZİN HABERLERİ
- ‘İçimdeki Fırtına’nın ilk bölümünü birlikte izlediler!
- "İçerde"de Sarp ve Mert'in hayatı tehlikede!
- İrem Derici açtı ağzını yumdu gözünü!
- Demet Şener ve İbrahim Kutluay pişti oldu
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?
- Bülent Ersoy 40 kiloluk kıyafetle sahne aldı!
- Ceyda Ateş ile Buğra Toplusoy gizlice evlendi mi?
- Demet Akalın: Aferin Aleyna’ya!
- Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural evlendi mi?
- Yasmin Erbil sosyal medyadan para mı kazanıyor?