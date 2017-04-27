Zeynep Demirel'in AVM turu!

Fenerbahçe Futbol Kulübü’nün yıldız kalecisi Volkan Demirel’in zarif ve tescilli güzel olan eşi Zeynep Demirel, Akmerkez’de kameralara yansıdı.

Alışveriş - 27 Nisan 2017 10:48
Zeynep Demirel'in AVM turu!
Yaklaşık 6 aylık hamile olan ve erkek çocuk bekleyen Zeynep Demirel, valeye verdiği aracını beklerken objektifimize yansıdı.

Arkadaşlarıyla Serafina’da buluşarak yemek yiyip sohbet eden Zeynep Demirel, mekân çıkışında henüz bebek alışverişine başlamadığını söylerken; fazla ve gereksiz kilo almaktan kaçındığı ama yemesi gereken her şeyi düzenli ve kararında yediğini söyleyerek yanımızdan ayrıldı.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Zeynep Demirel

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Ceyda Düvenci'den Amerika itirafı!
  • Ödedikleri hesap 6 bin TL değilmiş!
  • "İyi ki doğdun her şeyim"
  • Canlı yayında şoke eden kaza
  • Gamze Özçelik tesettüre girip, dua istedi

Ceyda Düvenci'den Amerika itirafı!

ALIŞVERİŞ HABERLERİ

  • Nebahat Çehre alışveriş seviyor
  • Ece Erken'in AVM turu!
  • Ömür Gedik'in alışveriş turu!
  • Seren Serengil alışverişte
  • Oyuncak Müzesi, Wepublıc'te
  • Murat Aşık'ın sohbeti
  • Tuna çiftinin alışveriş turu!
  • Şıklığıyla dikkat çekti!
  • Pınar Altuğ ve kızının avm turu!
  • Buse Terim'in bebek alışverişi!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu müjdeyi verdi
  • İşte Murat Boz'un annesi ve babası!
  • Seren Serengil, Ebru Şallı'yı savundu!
  • Hadise tesettüre girdi!
  • Reytingler ‘Diriliş’ diyor, sosyal medya ‘Söz’
  • Survivor'da elenen isim belli oldu!
  • Ata Demirer'den aşk açıklaması
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu müjdeyi verdi