Zeynep Demirel'in AVM turu!

Alışveriş - 27 Nisan 2017 10:48

Yaklaşık 6 aylık hamile olan ve erkek çocuk bekleyen Zeynep Demirel, valeye verdiği aracını beklerken objektifimize yansıdı.Arkadaşlarıyla Serafina’da buluşarak yemek yiyip sohbet eden Zeynep Demirel, mekân çıkışında henüz bebek alışverişine başlamadığını söylerken; fazla ve gereksiz kilo almaktan kaçındığı ama yemesi gereken her şeyi düzenli ve kararında yediğini söyleyerek yanımızdan ayrıldı.