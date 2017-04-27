Arkadaşlarıyla Serafina’da buluşarak yemek yiyip sohbet eden Zeynep Demirel, mekân çıkışında henüz bebek alışverişine başlamadığını söylerken; fazla ve gereksiz kilo almaktan kaçındığı ama yemesi gereken her şeyi düzenli ve kararında yediğini söyleyerek yanımızdan ayrıldı.
Zeynep Demirel'in AVM turu!
Fenerbahçe Futbol Kulübü’nün yıldız kalecisi Volkan Demirel’in zarif ve tescilli güzel olan eşi Zeynep Demirel, Akmerkez’de kameralara yansıdı.Alışveriş - 27 Nisan 2017 10:48
Yaklaşık 6 aylık hamile olan ve erkek çocuk bekleyen Zeynep Demirel, valeye verdiği aracını beklerken objektifimize yansıdı.
Arkadaşlarıyla Serafina’da buluşarak yemek yiyip sohbet eden Zeynep Demirel, mekân çıkışında henüz bebek alışverişine başlamadığını söylerken; fazla ve gereksiz kilo almaktan kaçındığı ama yemesi gereken her şeyi düzenli ve kararında yediğini söyleyerek yanımızdan ayrıldı.
Arkadaşlarıyla Serafina’da buluşarak yemek yiyip sohbet eden Zeynep Demirel, mekân çıkışında henüz bebek alışverişine başlamadığını söylerken; fazla ve gereksiz kilo almaktan kaçındığı ama yemesi gereken her şeyi düzenli ve kararında yediğini söyleyerek yanımızdan ayrıldı.
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