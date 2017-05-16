Zeynep Demirel'in karnı belirginleşti!

Magazin - 16 Mayıs 2017 14:39

Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel ikinci kez anne olmaya gün sayıyor.Mavi kıyafeti ile katıldığı kına geccesinde tüm bakışları üzerine toplayan Demirel'in belirginleşen karnı dikkat çekti.Yade isminde bir kızları olan Demirel çifti, bu kez erkek bebek sahibi olacak.