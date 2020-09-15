Zeynep Kırşan: İyi ki seni doğurmuşum

Zeynep Kırşan-Alp Kırşan çifti, ilk çocukları Efe'yi 2015 yılında, ikinci çocukları Ata'yı ise 2018'de kucaklarına aldı. İkili, iki yaşına basan oğulları Ata'nın yeni yaşını kutladı. Aile arasında mütevazı bir parti düzenleyen çift, o anları sosyal medya hesaplarından yayınladı.31 yaşındaki Kırşan, paylaşımına, "İyi ki doğurmuşum seni. Benim saçları güneş, gözleri ışık, yüreği dünyalara bedel oğlum... Bizi tamamladın. İyi ki geldin, hoş geldin annem. Seni sonsuz seviyoruz. O sondaki delikanlıya iyi bak, çünkü o seni hepimizden daha fazla seviyor ve dilerim; hep öyle olsun" notunu düştü.