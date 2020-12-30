Zeynep Mansur'un hayvan sevgisi...

Bir süredir Milyon TV'de Havalar 1500 isimli hava durumunu sunan şarkıcı Zeynep Mansur sosyal medyadan kendisine hakaret edenlerden kazandığı parayı hayvan sevgisinden ötürü barınaklara ve hayvanlarla ilgili derneklere bağışlıyor. "Şu anda yeni iki kişiden şikayetçi oldum onlardan da aldıklarımı hayvanların sağlığı ve beslenmeleri için harcayacağım" dedi.