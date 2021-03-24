Zeynep Sağdaş’dan 'Dağıtılmış Taşlar'

Şarkının aranjesi tecrübeli müzisyen Tolga Kılıç'a ait. Yeni dünya soundlarından beslenen “Dağılmış Taşlar" Zeynep Sağdaş'ın deyimiyle kırgın bir aşk hikayesini değil, kırgın bir aşk hikayesi sonucunda kişinin kendisini bulma yolculuğunu anlatıyor.Kendi klibinin yönetmenliğini de yapan Zeynep Sağdaş, klipte hem imajıyla hem de oyunculuğuyla dikkat çekiyor.Bir çok diziye tema müzikleri yapan ve reklam jingle seslendiren Sağdaş, yayınlamış olduğu Zeynep Nerde? albümü ile alkış almıştı.2015’te Fransa'da gerçekleşen ses ve beste yarışmasında dünya 3.sü olması yanında, Paris Charle de Gaulle havaalanında konser veren tek Türk olan Zeynep Sağdaş bu şarkıyla beraber yeni başarılara imza atmaya hazırlanıyor. “Dağılmış Taşlar” Media Pineal işbirliği ile tüm dijital platformlardaki yerini aldı.