Zeytinburnu'nda bina çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans gönderildi.
Çöken binanın daha önce boşaltıldığı, ancak kaldırımdan geçenlerin çöken parçaların altında kalmış olabileceği bildiriliyor.
Zeytinburnu Belediye Başkanı: "56 daireli bina tahliye edilmişti.Umarım olay yerinde ölen ve yaralanan yoktur"
Bir kişi hayatını kaybetti. 5 kişi yaralandı.
Zeytinburnu'nda bina çöktü
İstanbul Zeytinburnu'nda bir bina çöktü. Bir kişi hayatını kaybetti. 5 kişi yaralandı.Yaşam - 13 Ocak 2017 16:47
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