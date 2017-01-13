Zeytinburnu'nda bina çöktü

İstanbul Zeytinburnu'nda bir bina çöktü. Bir kişi hayatını kaybetti. 5 kişi yaralandı.

Yaşam - 13 Ocak 2017 16:47

Zeytinburnu'nda bina çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans gönderildi.



Çöken binanın daha önce boşaltıldığı, ancak kaldırımdan geçenlerin çöken parçaların altında kalmış olabileceği bildiriliyor.





Zeytinburnu Belediye Başkanı: "56 daireli bina tahliye edilmişti.Umarım olay yerinde ölen ve yaralanan yoktur"



Bir kişi hayatını kaybetti. 5 kişi yaralandı.

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