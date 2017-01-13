Zeytinburnu'nda bina çöktü

İstanbul Zeytinburnu'nda bir bina çöktü. Bir kişi hayatını kaybetti. 5 kişi yaralandı.

Yaşam - 13 Ocak 2017 16:47
Zeytinburnu'nda bina çöktü
Zeytinburnu'nda bina çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans gönderildi.

Çöken binanın daha önce boşaltıldığı, ancak kaldırımdan geçenlerin çöken parçaların altında kalmış olabileceği bildiriliyor.


Zeytinburnu Belediye Başkanı: "56 daireli bina tahliye edilmişti.Umarım olay yerinde ölen ve yaralanan yoktur"

Bir kişi hayatını kaybetti. 5 kişi yaralandı.
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