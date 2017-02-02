Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçlarının hakemleri

5 Şubat Pazar günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık yönetecek.

Futbol - 02 Şubat 2017 12:17

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçlarında görev alacak hakemler belli oldu. 5 Şubat Pazar günü saat 20:30'da oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık yönetecek.



4 ve 5 Şubat tarihlerinde tek maçlı eleme usulüne göre oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle;



4 ŞUBAT CUMARTESİ



14.00 Tuzlaspor - Sivasspor (KUTLUHAN BİLGİÇ)



16.15 Gençlerbirliği - Kayserispor (BÜLENT YILDIRIM)



18.30 Şanlıurfaspor - Çaykur Rizespor (ALPER ULUSOY)



20.30 Medipol Başakşehir - Galatasaray (METE KALKAVAN)



5 ŞUBAT PAZAR



12.30 Akhisar Belediyespor - Gümüşhanespor (ÖZGÜR YANKAYA)



15.30 Atiker Konyaspor - Ümraniyespor (ARDA KARDEŞLER)



16.15 Kasımpaşa - Osmanlıspor (ÜMİT ÖZTÜRK)



20.30 Beşiktaş - Fenerbahçe (ALİ PALABIYIK)



Kaynak: DHA

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