Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçlarının hakemleri

5 Şubat Pazar günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık yönetecek.

Futbol - 02 Şubat 2017 12:17
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçlarının hakemleri
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçlarında görev alacak hakemler belli oldu. 5 Şubat Pazar günü saat 20:30'da oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık yönetecek.

4 ve 5 Şubat tarihlerinde tek maçlı eleme usulüne göre oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle;

4 ŞUBAT CUMARTESİ

14.00 Tuzlaspor - Sivasspor (KUTLUHAN BİLGİÇ)

16.15 Gençlerbirliği - Kayserispor (BÜLENT YILDIRIM)

18.30 Şanlıurfaspor - Çaykur Rizespor (ALPER ULUSOY)

20.30 Medipol Başakşehir - Galatasaray (METE KALKAVAN)

5 ŞUBAT PAZAR

12.30 Akhisar Belediyespor - Gümüşhanespor (ÖZGÜR YANKAYA)

15.30 Atiker Konyaspor - Ümraniyespor (ARDA KARDEŞLER)

16.15 Kasımpaşa - Osmanlıspor (ÜMİT ÖZTÜRK)

20.30 Beşiktaş - Fenerbahçe (ALİ PALABIYIK)

Kaynak: DHA
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