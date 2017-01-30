Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçı 5 Şubat Pazar günü saat 20:30'da oynanacak.
4 ŞUBAT CUMARTESİ
14.00 Tuzlaspor-Sivasspor
16.15 Gençlerbirliği-Kayserispor
18.30 Şanlıurfaspor-Çaykur Rizespor
20.30 Medipol Başakşehir-Galatasaray
5 ŞUBAT PAZAR
12.30 Akhisar Belediyespor-Gümüşhanespor
15.30 Atiker Konyaspor-Ümraniyespor
16.15 Kasımpaşa-Osmanlıspor
20.30 Beşiktaş-Fenerbahçe
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin tarihi
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki son 16 turu maçları belli oldu.Futbol - 30 Ocak 2017 13:45
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