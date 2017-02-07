Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi..

Futbol - 07 Şubat 2017 13:21
Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nun tamamlanmasının ardından eşleşmeler belli oldu.

M.Başakşehir-Akhisar BLD.

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor

Kayserispor-Fenerbahçe

Atiker Konyaspor-Sivasspor

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor | Sivasspor - Atiker Konyaspor

Medipol Başakşehir - Akhisar Belediyespor | Kayserispor - Fenerbahçe
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