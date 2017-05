Zirvede 17. yıl!

Magazin - 16 Şubat 2017 08:00

Dolu dolu geçen bir 16 yıla Gecce’nin şanlı tarihinin sayfalarını tek tek açmak yakışır şimdi…2001 yılı 16 Şubat'ta başlayan bir başarı öyküsü bizimkisi…Tırnaklarla kazınarak gelinen, bir bebeğin büyümesine harcanan emeğin birebir aynısının gösterildiği, özveriyle, yürekle, beyinle çaba sarf edilen, doğruluktan, dürüstlükten ve temiz vicdandan hiç şaşılmadan oluşturulan ışıl ışıl bir Gecce yolundan bahsediyoruz size.Bu yolda başımıza neler geldi, neler…Sanıyor musunuz ki, her şey güllük gülistanlıktı bu yolda. Hayır elbette ki değildi. Ama hiçbir zaman yılmadık, yıkılmadık ve pes etmedik.Yapılmayanı yapmak, görülmeyeni göstermek, ufak detaylara saklanan gerçekleri ortaya çıkartmak, yol göstermek, nefer olmak, ışık saçmak Gecce’nin genlerinde vardı çünkü.Çünkü yıllarını bu mesleğe adayan duayen bir gazetecinin, 35 yılını geride bırakan bir üstadın yani Kenan Erçetingöz’ün eşi Gül Erçetingöz’le birlikte ilmek ilmek işlediği bir marka bu. Bu yüzden genlerin bu kadar sağlam olmasına şaşırmamak gerekiyor.Arkalarında dev medya grupları olmadan, kimseden destek almadan ve kendi bildikleri yoldan şaşmadan başardılar hem de bunu.Küçük adımlarla doğan bu marka, bugün Türkiye’nin şapka çıkardığı, takdir ve takip ettiği bir markayla dönüştüyse, burada alınteri, emek ve başarı sadece alkışlanır.Bir durun ve düşünün sadece…Yıl 2001… Hangi magazin sitesi vardı o yıllarda? Ya da hangi magazin sitesi size olanı, biteni anında canlı yayınla aktarıyordu? Hangi sitede 10 dakikada bir taze haber okuyordunuz gecce gündüz? Hangi site gecce hayatına bu kadar mercek tutuyordu? Hangi sitede gecce borsası vardı? Ünlüler o an, o saniye nerede ne yapıyor, hangi mekanda eğleniyor gibi soruların cevaplarını doğru olarak kim veriyordu?Hangi sitede mekanlara özel sayfalar açılıyordu, işletmeciler, mekan sahipleri destekleniyordu?Tam 17 yıl önce?Sadece Gecce.com’da…Bitmedi!Hangi yayın grubu sadece mekanlara özel yaz ve kış guide’lar hazırlıyordu? Mekanları A’sından Z’sine kim irdeliyordu? Hangi grupta Gurme Kurulu vardı?Şu isimlere bir bakın…Güneri Cıvaoğlu, Ertuğrul Özkök, Mehmet Yaşin, Fatih Altaylı, Ahmet Örs, Kenan Erçetingöz, Ali Esad Göksel, Arda Türkmen, Dilara Kocak, Müge Akgün, Olcayto Ahmet Tuğsuz, Servet Semeröz, Mike Norman, Ali Başman …Bu isimleri kim bir araya getirebildi?Hangi medya grubu, sadece kendi bütçesiyle tarafsız ödül gecceleri düzenledi? Ödül geccesi dediğimize bakmayın, bol sanatçılı, dizilere, sanatçılara yağmur gibi ödül dağıtılan geccelerden bahsetmiyorum. Hangi grup yeme-içme ve eğlence sektörüne ömrünü adayıp Oscar gecceleri düzenledi.Bir tek Gecce.com…Reha Muhtar bizi anlattığı yazılarından birinde demişti ki, “Mekanları yazanlar ya da oraya giden ünlüler mekanları kendileri yarattı zannederler. Oysa oraları yaratanlar mekanlara alınterini veren işletmeciler ve çalışanlardır!”Altına imzamızı atacağımız bir detay bu. Peki bu detayı ilk kim fark etti; tabii ki Kenan Erçetingöz…İşte Gecce Mekan Oscarları macerası da bu detaydan çıktı.Sektöre yeni bir yol açıldı. Hiç kimsenin aklına gelmeyen bu fikir sayesinde mekanlar hak ettiği yere taşındı. Şimdi yeme-içme ve eğlence sektörü bu kadar popülerse, bu kadar çok yazılıp çiziliyorsa, bu kadar çok bloger varsa hepsinde Gecce’nin ve elbette Kenan ve Gül Erçetingöz çiftinin payı vardır.Bitti mi? Hayır…Sadece mekanlara özel site açtı Gecce.com. GecceMekan yaratıldı… Yeme-içme ve eğlence dünyasının alfabesi yeniden oluşturuldu burada ve oluşturulmaya da devam ediyor.Gecce Yaz ve Kış Guide’ları, GecceMekan, Gecce Gurme Kurulu ve Gecce Mekan Oscarları her zaman tek bir amaca hizmet etti… Yeteri kadar tanıtımı yapılamayan İstanbul’umuzun, Türkiyemiz’in yeme-içme ve eğlence sektörü anlamında can damarı olmaktı amaç.O yüzden Kenan Erçetingöz hep der ya, “Bu sektör benim heykelimi dikmeli” diye.Doğru, dikilmeli.Çünkü bu sektöre bu kadar emek harcayan, bu sektör için bu kadar kafa patlatan başka birini görmedik, bilmiyoruz.Bitti mi? Tabii ki hayır…Türkiye’nin önde gelen markalarının tanıtımını yapmak için, hayatımızın tam da ortasına gelip yerleşen lüks kavramının doğru aktarılması için hangi medya grubu dergi çıkardı?Bir tek Gecce.14 yıldır Best Luxury ismiyle başarılarıyla dünyaya kafa markaları biz gözler önüne seriyoruz. Onların başarı hikayelerini anlatıyoruz, sorunlarına derman olmaya çalışıyoruz. Gidilmemiş yerleri gösteriyoruz, dünyanın en lüks detaylarından örnekler sunuyoruz sizlere. Yılmadan, okuyoruz, araştırıyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz.Bitti mi? Nasıl bitsin!Türkiye’de başarılı bir 16 yılın ardından sıra dünyaya açılmaya geldi ve geçtiğimiz yıl İngilizce yayın yapan ve merkezi Miami’de bulunan gecce.miami internet sitesini açtık.Yetmedi uçuyoruz.com’u kurduk. Ucuyoruzz.com geçtiğimiz yıl yayın hayatına başladı ve kısa zamanda havacılık ve turizm sektöründe söz sahibi haline geldi.Ve tabii ki Gecce.com… Her ayrıntının ana gövdesi. Göz bebeğimiz. Kalbimiz, beynimiz, can damarımız…Haberleriyle, dev yazar kadrosuyla, analizleriyle, yorumlarıyla, farklı bakış açısıyla yarattığımız her markaya kol kanat geren dev çınarımız…17. yaşın kutlu olsun; emeğimiz, alın terimiz, gücümüz, beynimiz, yüreğimiz sana feda olsun.İyi ki doğdun, iyi ki varsın…Yaşasın Gecce.com...Yaşasın internet gazeteciliği..