Ziynet Sali, Jennifer Lopez’i taklit ettiği iddiasına yanıt verdi!

Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuşan Ziynet Sali, dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'i taklit ettiği iddiasına yanıt verdi. Şarkıcı şöyle konuştu:"Güzel bir kadınım. Neden birine benzemek için çabalayayım. Taklit edecek olsam çok daha güzel kadınlar var... Neden Türk kadınının güzelliğini kabul etmiyorlar da illa birine benzetme çabası içindeler! Yabancılar beni gördüğünde “Waow” derken kendi insanın seni gömüyor. Kabul edin, Türk kadını güzel kadın."