Ziynet Sali'nin duş pozu olay yarattı!
Ziynet Sali duş sonrası iddalı fotoğrafıyla instagramı salladı...
Magazin - 16 Ocak 2017 10:40
Ziynet Sali, hesabına yüklediği son fotoğrafla kendisini takip edenleri şaşırttı.
Duştan sonra çektiği selfie ile adeta "Instagram'da şov yaptı" dedirtti! Çektiği bu selfieyi “İyi gecceler, tatlı rüyalar” notuyla paylaşan Sali’nin bu karesinin altına çok sayıda yorum geldi.
İşte Ziynet Sali'nin olay yaratan pozu!
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