Zoraki Misafir, "motor" dedi!

2021 yılının en komik yapımlarından olmaya aday “Zoraki Misafir” filminin okuma provaları önceki gün tamamlandı, çekimlerine ise 12 Aralık Cumartesi günü başlandı.Uğur Yücel, Mustafa Üstündağ, Murat Akkoyunlu ve Gürgen Öz gibi kendini komedi alanında defalarca kanıtlamış dev bir başrol kadrosuna sahip filmin Yapımcılığını MGX Film yapıyor.Türkiye'de ilk kez Virtual Production teknolojisinin kullanılacağı sinema filminin yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen otururken, senaryosu Giray Altınok’un imzasını taşıyor.Gözden düşmeye başlamış bir medya patronunun, satın aldığı format gereği kendisine bir salak bulması ve salağın gelişi ile işlerin iyice sarpa sarmasını anlatan filmin çekimleri 5 hafta sürecek.Çekimleri İstanbul Riva, Darıca ve MGX Virtual Stüdyolarında gerçekleştirilecek.Önceki gün son okuma provasını gerçekleştiren ekibin heyecanı ve neşesi zirvedeydi.VİRTUAL Production nedir?Yeşil perde gerektirmeden çekim sırasında görsel efekt ile hazırlanan arka plan mekan tasarımlarının çekim anında canlı görüntülenerek birlikte kayıt edilebilmesidir…