Zorlu PSM'de Dany Brillant rüzgarı!

Kültür-Sanat - 20 Şubat 2017 10:42

Latin, Salsa, Cha Cha ve Caz ritimleriyle müziğin şiirsel lisanı olan Fransızcayı birleştirerek yeni bir yorum ortaya koyan ünlü sanatçı Dany Brillant, dünya çapında etkinliklere imza atan Piu Entertainment tarafından organize edilen konserle adetaZorlu PSM’yi salladı.Konserine Türkçe “İyi Akşamlar” diyerek başlayıp iki saat boyunca en sevilen şarkılarını hayranları için seslendiren Dany Brillant, konserde slow şarkılarıyla izleyenlere romantik dakikalar yaşatırken, hareketli şarkılarıyla da izleyenleri coşturdu. Kalabalık bir kadın grubunu sahneye davet eden ünlü şarkıcı hepsiyle teker teker dans ederek hem gözlere hem kulaklara hitap eden bir şov gerçekleştirdi.Şarkılarını sık sık sahneden inip hayranlarının arasında dolaşarak ve onların ellerini tutarak seslendiren Brillant hayranlarıyla konser boyu yakın temas kurdu.Konserin bitiminde tüm seyircileri ayağa kalkmaya davet eden ünlü şarkıcı hıncahınç dolu olan 2000 kişilik salonu ayağa kaldırmayı başararak konser sonunda dakikalarca alkışlandı.Konser sonunda hayranlarına imza dağıtan ünlü şarkıcıdan imza almak için kuyruklar oluştu. Brillant “İstanbul’da konser vermekten dolayı çok mutlu oldum. İnsanların bana ve şarkılarıma olan ilgisi beni çok mutlu etti. En kısa zamanda tekrardan görüşmek üzere” diye konuştu.