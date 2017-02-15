Zorlu PSM’ye Royal Opera House damgası

Zorlu PSM, dünyaca ünlü opera ve balelerin yer aldığı Royal Opera House’un yeni sezon prodüksiyonlarının gösterimine, kıskançlık, aşk ve intikam üçgeninde geçen Il Trovatore ile devam ediyor... 22 Şubat’ta Giuseppe Verdi’nin 3 yıllık emeğiyle hayat bulan, dünyanın en çok sahnelenen 20’inci opera eseri Il Travatore, Prof. Dr. Yekta Kara’nın ön sunumu eşliğinde, Zorlu PSM Studio ekranında olacak.

Kültür-Sanat - 15 Şubat 2017 16:28

19. yüzyıl İtalyan Operası ekolünün en başarılı isimlerinden Giuseppe Verdi’nin eseri Il Trovatore, Antonio García Gutiérrez'in El Trovador adlı tiyatro oyunundan uyarlandı. Leone Emanuele Bardare ve Salvatore Cammaran'ın yazdığı 4 perdelik opera eseri, ilk kez 19 Ocak 1853 tarihinde Roma’daki Teatro Apollo’da sahnelendi. Kont Di Luna’nın çarpıcı öyküsünü anlatan yapım, kısa süre içinde dünya çapında ilgi gördü.



Rejide David Bösch



Dünyaca ünlü eserin Royal Opera House performansının rejisini Münih ve Frankfurt’taki başarılı işleriyle tanınan David Bösch üstleniyor. Lianna Haroutounian, Anita Rachvelishvili, Gregory Kunde ve Vitaliy Bilyy’nin yer aldığı oyuncu kadrosu, Il Trovatore’nin kıskançlık, aşk ve intikam üçgeninde geçen hikayesini, İspanyol çingenelerin coşkusunu yansıtan yükselişleriyle muazzam bir performansa dönüştürüyor.



Tarih: 22 Şubat, Çarşamba



Yer: Zorlu PSM, Studio



Saat: 19.00



Bilet Fiyatları: Tam 30.00 – Öğrenci 15.00 TL

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